Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Игра»

В сети появился трейлер фильма «Майор Гром: Игра» режиссёра Олега Трофима.

Ролик опубликован на YouTube-канале «Кинопоиска».

В новой части франшизы спокойной жизни Игоря приходит конец, когда в Санкт-Петербурге появляется таинственный злодей, известный как Призрак. Враг предлагает Грому сыграть в игру, отказаться от которой мужчина не может, ведь на кону — жизни многих людей.

Роли в ленте исполняют Тихон Жизневский, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Любовь Аксёнова, Евгений Чебатков и многие другие.

Премьера картины назначена на 23 мая 2024 года.

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