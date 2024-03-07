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Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Игра»

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В сети появился трейлер фильма «Майор Гром: Игра» режиссёра Олега Трофима.
Вышел трейлер фильма «Майор Гром: Игра»
  • © Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

Ролик опубликован на YouTube-канале «Кинопоиска». 

В новой части франшизы спокойной жизни Игоря приходит конец, когда в Санкт-Петербурге появляется таинственный злодей, известный как Призрак. Враг предлагает Грому сыграть в игру, отказаться от которой мужчина не может, ведь на кону — жизни многих людей. 

Роли в ленте исполняют Тихон Жизневский, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Любовь Аксёнова, Евгений Чебатков и многие другие. 

Премьера картины назначена на 23 мая 2024 года. 

Ранее вышел трейлер нового сезона сериала «Беспринципные».

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