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Вышел трейлер нового сезона сериала «Беспринципные»

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В сети вышел трейлер четвёртого сезона «Беспринципных», в котором одну из ролей исполнил Милош Бикович.
Вышел трейлер нового сезона сериала «Беспринципные»
  • Кадр из сериала «Беспринципные»
  • © Кинопоиск

Ролик опубликован на YouTube-канале онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Режиссёром проекта вновь выступил Роман Прыгунов. Сценарий к новому сезону написали Александр Цыпкин, Владимир Васильев и Илья Мотовилов.

В продолжении истории Славик через некоторое время после развода находит новую любовь, генерал Ходяков возвращает себе энергию молодости, Валя, очарованная хитрым продюсером, занимается карьерой певицы, Паша и Юля пытаются найти лёгкий заработок, а в жизни Ромы и Веры появляется галантный иностранец Стефан.

Между тем на Патрики переезжают персонажи полнометражной ленты «Беспринципные в деревне» (2023) — Алёна с родителями.

Роли в проекте исполнили Павел Деревянко, Николай Фоменко, Анна Слю, Кристина Бабушкина, Максим Лагашкин, Павел Табаков, Аглая Тарасова, Юрий Колокольников, Анна Михалкова, Александр Балуев, Ирина Пегова и Ксения Утехина.

Первая серия ленты будет доступна к просмотру 23 марта на платформе «Кинопоиск».

Первый сезон проекта вышел в 2020 году.

Ранее сообщалось, что в России снимут новые «Приключения Электроника».

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