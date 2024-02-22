RT в Telegram
Подпишись

В России снимут новую интерпретацию фильма «Приключения Электроника»

Короткая ссылка
Киностудия «Водород» займётся съёмками новой версии культового отечественного фильма «Приключения Электроника».
В России снимут новую интерпретацию фильма «Приключения Электроника»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает «Кинопоиск», сценарий к ленте напишет Андрей Золотарёв, ранее работавший над франшизой «Лёд» и картиной «Повелитель ветра». Он также является одним из авторов сериалов «Триггер» и «Слово пацана. Кровь на асфальте».

На данный момент нет информации о том, кто займёт кресло режиссёра грядущего проекта. Актёрский состав также не разглашается. По данным источника, кастинг на роль Сыроежкина будет для студии сложным испытанием.

Помимо интерпретации культовой картины, зрители в будущем смогут увидеть также продолжение «Приключений Электроника». В августе 2022 года Владимир и Юрий Торсуевы, исполнившие главные роли, сообщили о съёмках второй части ленты. Постановщиком выступит Владимир Пасичник. В разговоре с порталом Ngs.ru Юрий Торсуев уточнил, что в фильме будет много юмора и музыки.

Картина «Приключения Электроника» вышла в 1979 году. Снял её режиссёр Константин Бромберг, скончавшийся в 2020-м в Детройте.

Ранее стало известно, что съёмки биографического фильма о Жириновском начнутся летом 2024 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить