В России снимут новую интерпретацию фильма «Приключения Электроника»

Киностудия «Водород» займётся съёмками новой версии культового отечественного фильма «Приключения Электроника».

Как сообщает «Кинопоиск», сценарий к ленте напишет Андрей Золотарёв, ранее работавший над франшизой «Лёд» и картиной «Повелитель ветра». Он также является одним из авторов сериалов «Триггер» и «Слово пацана. Кровь на асфальте».

На данный момент нет информации о том, кто займёт кресло режиссёра грядущего проекта. Актёрский состав также не разглашается. По данным источника, кастинг на роль Сыроежкина будет для студии сложным испытанием.

Помимо интерпретации культовой картины, зрители в будущем смогут увидеть также продолжение «Приключений Электроника». В августе 2022 года Владимир и Юрий Торсуевы, исполнившие главные роли, сообщили о съёмках второй части ленты. Постановщиком выступит Владимир Пасичник. В разговоре с порталом Ngs.ru Юрий Торсуев уточнил, что в фильме будет много юмора и музыки.

Картина «Приключения Электроника» вышла в 1979 году. Снял её режиссёр Константин Бромберг, скончавшийся в 2020-м в Детройте.

Ранее стало известно, что съёмки биографического фильма о Жириновском начнутся летом 2024 года.