Умер режиссёр фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Бромберг

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Кинорежиссёр, автор детских и музыкальных фильмов Константин Бромберг скончался в США на 81-м году жизни. Об этом сообщил режиссёр и сценарист Михаил Идов на своей странице в Facebook.
Умер режиссёр фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Бромберг
  • © imdb.com

«Два дня назад в Детройте скончался режиссёр Константин Бромберг», — написал он.

Идов рассказал, что его родители хорошо общались с Бромбергом, сам он встречался с ним пару раз в 1990-х годах.

По его словам, после переезда в Соединённые Штаты режиссёр не занимался кино, а «просто жил». Одно время он грезил планами передвижного музея с копиями мировых шедевров, вспомнил он.

Бромберг родился в Харькове, в 1965 году окончил сценарный факультет ВГИКа. Наиболее известные его работы — «Был настоящим трубачом», «Приключения Электроника», «Чародеи».

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