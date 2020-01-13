Умер режиссёр фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Бромберг
- © imdb.com
«Два дня назад в Детройте скончался режиссёр Константин Бромберг», — написал он.
Идов рассказал, что его родители хорошо общались с Бромбергом, сам он встречался с ним пару раз в 1990-х годах.
По его словам, после переезда в Соединённые Штаты режиссёр не занимался кино, а «просто жил». Одно время он грезил планами передвижного музея с копиями мировых шедевров, вспомнил он.
Бромберг родился в Харькове, в 1965 году окончил сценарный факультет ВГИКа. Наиболее известные его работы — «Был настоящим трубачом», «Приключения Электроника», «Чародеи».