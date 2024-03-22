Актёра Никиту Кологривого снова доставили в суд Новосибирска

Актёра Никиту Кологривого снова доставили в суд Новосибирска после жалобы прокуратуры на слишком мягкий приговор.

РИА Новости

Ведомство настаивает на том, чтобы ему дали 15 суток ареста вместо семи. Звезда сериала «Слово пацана» ранее устроил дебош в новосибирском баре. Ранее Никита Кологривый извинился за своё поведение в новосибирском баре и пообещал исправиться.