Никита Кологривый извинился за своё поведение в Новосибирске

Актёр Никита Кологривый, арестованный на семь суток за хулиганство, извинился за своё поведение в новосибирском баре и пообещал исправиться.

«Я совершил такой поступок, я его не оправдываю. Я просто очень устал», — сказал Кологривый на видео, появившемся в его Telegram.

Он заявил, что эмоционально выгорел.

«Сейчас я понесу административное наказание за свои поступки, с чем я согласен. Считаю, что должен его достойно принять. Мои зрители должны видеть, кто я и что я за человек. У меня от вас секретов нет. Ещё раз попрошу прощения за своё поведение. Я исправлюсь. Я вам докажу, что я достойный член общества», — добавил актёр.

Ранее актёр устроил в баре дебош. Находясь в нетрезвом состоянии, он раздевался, пытался устроить драку с персоналом, кидался на людей и укусил официантку.

Кологривый был арестован по статье о мелком хулиганстве.