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RT: актёр Никита Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска

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Российский актёр Никита Кологривый, известный по ролям в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и в фильме «По щучьему велению», устроил дебош в одном из баров Новосибирска, рассказали RT в заведении.

Как рассказали RT, Кологривый снимал с себя одежду, кидался на людей и укусил официантку. По словам сотрудников, актёр был нетрезв, матерился и пытался устроить драку с персоналом.

«На видео с камер хорошо видно, как он себя вёл. Все были в шоке, честно говоря. Как такового ущерба от его действий заведению не причинено, уронил пару тарелок. Охраны у нас нет, мы вызвали её по телефону. Пока она была в пути, актёра увели из бара его друзья», — сообщил один из владельцев бара.

Владельцы заведения написали заявление в полицию. В МВД России по Новосибирской области RT подтвердили факт инцидента и обращение предпринимателей. Сейчас проводится проверка, выясняются подробности конфликта.

Сам Кологривый оказался недоступен для комментариев, мобильный его агента тоже отключён.

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