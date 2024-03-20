RT: актёр Никита Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска
Как рассказали RT, Кологривый снимал с себя одежду, кидался на людей и укусил официантку. По словам сотрудников, актёр был нетрезв, матерился и пытался устроить драку с персоналом.
«На видео с камер хорошо видно, как он себя вёл. Все были в шоке, честно говоря. Как такового ущерба от его действий заведению не причинено, уронил пару тарелок. Охраны у нас нет, мы вызвали её по телефону. Пока она была в пути, актёра увели из бара его друзья», — сообщил один из владельцев бара.
Владельцы заведения написали заявление в полицию. В МВД России по Новосибирской области RT подтвердили факт инцидента и обращение предпринимателей. Сейчас проводится проверка, выясняются подробности конфликта.
Сам Кологривый оказался недоступен для комментариев, мобильный его агента тоже отключён.