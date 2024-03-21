В Крыму расширят состав участников конкурса школьных музеев

В Крыму внесли изменения в постановление Госсовета о проведении ежегодного конкурса школьных музеев, предусматривающие расширение состава участников.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на Telegram-канал главы Госсовета Владимира Константинова.

«Теперь, помимо общеобразовательных организаций, участие в конкурсе могут принимать учреждения среднего профессионального образования, дошкольные образовательные учреждения, государственные бюджетные образовательные учреждения Крыма, имеющие паспортизированные музеи», — отметил Константинов.

По его словам, это позволит эффективно проводить работу по патриотическому воспитанию и поддерживать большее количество музеев.

Ранее сообщалось, что в Крыму откроют ещё четыре «Точки роста».