Сериал «Король и Шут» получит продолжение
- Gettyimages.ru
Об этом RT заявил актёр Влад Коноплёв, исполнивший роль Князя.
«Создатели давно мне говорили об этом. Это даже сказано в фильме о фильме», — отметил артист.
Сам Коноплёв не знает, будет ли он задействован в съёмках проекта.
Сценарист многосерийной ленты Дмитрий Лемешев, в свою очередь, уточнил в разговоре с RT, что в этот раз сценарий напишет постановщик Рустам Мосафир, также участвовавший в создании сериальной истории.
Проект «Король и Шут» вышел в 2023 году. Он посвящён популярной отечественной панк-группе.
Ранее стало известно, что в Москве вновь покажут панк-сказку «Король и Шут».