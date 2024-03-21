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Сериал «Король и Шут» получит продолжение

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У российского сериала «Король и Шут» будет продолжение.
Сериал «Король и Шут» получит продолжение
  • Gettyimages.ru

Об этом RT заявил актёр Влад Коноплёв, исполнивший роль Князя.

«Создатели давно мне говорили об этом. Это даже сказано в фильме о фильме», — отметил артист.

Сам Коноплёв не знает, будет ли он задействован в съёмках проекта.

Сценарист многосерийной ленты Дмитрий Лемешев, в свою очередь, уточнил в разговоре с RT, что в этот раз сценарий напишет постановщик Рустам Мосафир, также участвовавший в создании сериальной истории.

Проект «Король и Шут» вышел в 2023 году. Он посвящён популярной отечественной панк-группе.

Ранее стало известно, что в Москве вновь покажут панк-сказку «Король и Шут».

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