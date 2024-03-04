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В Москве вновь покажут панк-сказку «Король и Шут»

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В апреле в Москве на площадке «ЦСКА Арена» будет показана обновлённая версия панк-сказки «Король и Шут». Хиты знаменитой группы прозвучат в исполнении симфонического оркестра Imperial Orchestra.
В Москве вновь покажут панк-сказку «Король и Шут»
  • Панк-сказка «Король и Шут»
  • © «Яндекс Афиша»

Как сообщает пресс-служба «Яндекс Афиши», первые показы шоу пройдут 20 апреля.

Многоуровневая сцена площадки вместит более 100 музыкантов оркестра в костюмах персонажей из песен панк-группы. Во время выступления зрителей ждут также световое шоу, фрагменты из сериала «Король и Шут» и другое.

Посетители шоу услышат в инструментальной версии такие композиции, как «Кукла колдуна», «Прыгну со скалы», «Лесник» и другие.

После показов в Москве представление смогут увидеть жители Санкт-Петербурга. Концерт в Северной столице пройдёт 1 мая в Ледовом дворце.

Ранее стало известно, что мюзикл «Карлик Нос» вновь покажут в Москве.

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