В Москве вновь покажут панк-сказку «Король и Шут»
- Панк-сказка «Король и Шут»
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Как сообщает пресс-служба «Яндекс Афиши», первые показы шоу пройдут 20 апреля.
Многоуровневая сцена площадки вместит более 100 музыкантов оркестра в костюмах персонажей из песен панк-группы. Во время выступления зрителей ждут также световое шоу, фрагменты из сериала «Король и Шут» и другое.
Посетители шоу услышат в инструментальной версии такие композиции, как «Кукла колдуна», «Прыгну со скалы», «Лесник» и другие.
После показов в Москве представление смогут увидеть жители Санкт-Петербурга. Концерт в Северной столице пройдёт 1 мая в Ледовом дворце.
Ранее стало известно, что мюзикл «Карлик Нос» вновь покажут в Москве.