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Мюзикл «Карлик Нос» вновь покажут в Москве

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Спектакль «Карлик Нос» пермского Театра-Театра привезут в Москву весной.
Мюзикл «Карлик Нос» вновь покажут в Москве
  • Мюзикл «Карлик Нос»
  • © «Яндекс Афиша»

Мюзикл с расширенным составом труппы и новыми грандиозными декорациями представят на сцене концертного зала «Москва» в парке развлечений «Остров мечты».

Всего, как сообщает «Яндекс Афиша», планируется пять показов. Премьера «Карлика Носа» состоится 29 марта.

Спектакль Театра-Театра номинировался на «Золотую маску» восемь раз.

Впервые мюзикл «Карлик Нос» был показан в Москве в июне 2023 года. Постановщик Борис Мильграм отметил актуальность произведения Вильгельма Гауфа.

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