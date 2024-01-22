Мюзикл «Карлик Нос» вновь покажут в Москве
- Мюзикл «Карлик Нос»
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Мюзикл с расширенным составом труппы и новыми грандиозными декорациями представят на сцене концертного зала «Москва» в парке развлечений «Остров мечты».
Всего, как сообщает «Яндекс Афиша», планируется пять показов. Премьера «Карлика Носа» состоится 29 марта.
Спектакль Театра-Театра номинировался на «Золотую маску» восемь раз.
Впервые мюзикл «Карлик Нос» был показан в Москве в июне 2023 года. Постановщик Борис Мильграм отметил актуальность произведения Вильгельма Гауфа.