В Москве прошла премьера спектакля Пермского Театра-Театра «Карлик Нос»

Труппа Пермского академического Театра-Театра впервые представила московской публике сказочный мюзикл «Карлик Нос». Завораживающие декорации, блестящая актёрская игра и великолепная оркестровая музыка Лоры Квинт очаровали зрителей, непрестанно аплодирующих торжеству мастерства.

По словам руководителя театра и режиссёра Бориса Мильграма идея сделать постановку возникла благодаря его другу Егору Дружинину, который ещё с детства мечтал о создании мюзикла.

«Мы работали с Егором Дружинином над другим проектом, и он мне рассказал, что его папа (Владислав. — RT) — Дружинин старший — когда-то ставил музыкально-драматический спектакль «Карлик Нос» в детском театре где-то в Сибири. Музыку к отдельным номерам написала Лора Квинт. Он поделился, что мечтал сделать мюзикл», — рассказал Мильграм.

Занятость другими проектами не позволила Дружинину посвящать время постановке. Мильграм развил идею и пригласил Лору Квинт, создавшую музыку, и Николая Денисова, написавшего стихи к песням, а также Илью Губина, с которым работали над драматургией.

«Действительно, некоторые номера были написаны ещё старшему Дружинину, но всё остальное мы сочиняли (вместе. — RT)», — отметил режиссёр.

Говоря о важности спектакля, Мильграм отметил актуальность сказки, написанной Вильгельмом Гауфом в первой половине XIX века, в эпоху, когда виртуальный мир и индустрия моды манят молодое поколение сосредоточиться лишь на внешней красоте.

«И как с этим прожить, как преодолеть это притяжение, которое тебя расслабляет, которое тебя превращает в неуправляемое существо? Вдруг оказывается беда, когда ты должен найти мужество, силы, чтобы преодолеть это и стать настоящим героем. Ребёнок, наказанный за свою гордыню, как он дальше, будучи карликом, уродом, становится тем человеком, который может победить это заклятие и колдовство. Дальше он встречает гусыню, и они вместе побеждают злую волшебницу. Это волшебная сказка», — подчеркнул он.

Спектакль поставлен в сказочное время, однако живое прочтение и новые персонажи вносят большей широты и разнообразия, благодаря чему происходящее на сцене находит отклик у аудитории любого возраста.

Яркие образы, созданные актёрами в завораживающих костюмах, пронзительная музыка в исполнении симфонического оркестра под управлением дирижёра Владимира Никитенкова, световая эйфория, созданная художником Тарасом Михалевским, пленяющие голоса солистов — всё образует единый зачаровывающий ансамбль — мюзикл «Карлик Нос».

Одна из успешных постановок Театра-Театра была номинирована на премию «Золотая маска» восемь раз. В Москву труппа приехала по приглашению «Яндекс Афиши». В службе отметили потенциал региональных проектов.

«Спектакль «Карлик Нос» — один из самых популярных не только в Перми. Он давно вышел за рамки родного Театра-Театра, завоевал признание профессионального сообщества и зрителей фестивалей. Поэтому такие гастроли, как эти, позволят зрителям увидеть талантов среди актёров, режиссёров, драматургов из разных уголков страны. Мы видим потенциал в том, что сегодня делают ведущие региональные театры и творческие коллективы», — рассказал директор по контенту сервиса Энрико Мазавришвили.

Посмотреть мюзикл на сцене Российского Академического молодёжного театра (РАМТ) можно до 28 июня.

Ранее стало известно, что Челябинский симфонический оркестр выступит на московском фестивале «Зарядье».