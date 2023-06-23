Челябинский симфонический оркестр выступит на московском фестивале «Зарядье»
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Челябинской филармонии.
«Зрителей ждёт уникальная программа: вместе с симфоническим оркестром под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова на сцену выйдет российская балерина, народная артистка России и Карелии — Илзе Лиепа», — рассказали в пресс-службе.
Вниманию зрителей представят мультижанровый спектакль-концерт «Рахманинов. Навсегда».
Ранее НСН сообщала, что Первый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдёт с 1 июня по 2 июля.