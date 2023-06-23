Челябинский симфонический оркестр выступит на московском фестивале «Зарядье»

В рамках Первого Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» 29 июня пройдёт выступление симфонического оркестра Челябинской области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Челябинской филармонии.

«Зрителей ждёт уникальная программа: вместе с симфоническим оркестром под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова на сцену выйдет российская балерина, народная артистка России и Карелии — Илзе Лиепа», — рассказали в пресс-службе.

Вниманию зрителей представят мультижанровый спектакль-концерт «Рахманинов. Навсегда».

Ранее НСН сообщала, что Первый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдёт с 1 июня по 2 июля.