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Челябинский симфонический оркестр выступит на московском фестивале «Зарядье»

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В рамках Первого Московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» 29 июня пройдёт выступление симфонического оркестра Челябинской области.
Челябинский симфонический оркестр выступит на московском фестивале «Зарядье»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Legky

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Челябинской филармонии.

«Зрителей ждёт уникальная программа: вместе с симфоническим оркестром под управлением заслуженного артиста России Адика Абдурахманова на сцену выйдет российская балерина, народная артистка России и Карелии — Илзе Лиепа», — рассказали в пресс-службе.

Вниманию зрителей представят мультижанровый спектакль-концерт «Рахманинов. Навсегда».

Ранее НСН сообщала, что Первый Московский летний музыкальный фестиваль «Зарядье» пройдёт с 1 июня по 2 июля.

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