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В парках Москвы проведут мероприятия в честь Всемирного дня театра

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В столичных парках проведут мероприятия в честь Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта.
В парках Москвы проведут мероприятия в честь Всемирного дня театра
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Мосгорпарка.

В частности, в парке «Кузьминки» 23 и 25 марта состоятся занятия по актёрскому мастерству и сценической речи.

Парк «Северное Тушино» проведёт тематическое занятие в Экомастерской 24 марта, а в Таганском парке 27 марта организуют открытую репетицию студии «Театральный парк».

В парке Дружбы 31 марта запланированы чтения от «Школы актёрского мастерства «ХарАктер».

Ранее в Нижнем Новгороде назвали лауреатов ежегодной театральной премии «Нижегородская жемчужина».

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