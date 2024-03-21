В парках Москвы проведут мероприятия в честь Всемирного дня театра

В столичных парках проведут мероприятия в честь Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Мосгорпарка.

В частности, в парке «Кузьминки» 23 и 25 марта состоятся занятия по актёрскому мастерству и сценической речи.

Парк «Северное Тушино» проведёт тематическое занятие в Экомастерской 24 марта, а в Таганском парке 27 марта организуют открытую репетицию студии «Театральный парк».

В парке Дружбы 31 марта запланированы чтения от «Школы актёрского мастерства «ХарАктер».

Ранее в Нижнем Новгороде назвали лауреатов ежегодной театральной премии «Нижегородская жемчужина».