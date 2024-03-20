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Названы лауреаты ежегодной театральной премии «Нижегородская жемчужина»

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В Нижнем Новгороде назвали лауреатов ежегодной театральной премии «Нижегородская жемчужина».
Названы лауреаты ежегодной театральной премии «Нижегородская жемчужина»
  • Gettyimages.ru
  • © Cassio_Henrique

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Награды за творческие достижения в области театрального искусства актёрам, режиссёрам, художникам, композиторам, дирижёрам, музыкантам и драматургам вручили глава городского Департамента культуры Светлана Гуляева и советник губернатора региона Сергей Горин.

Торжественное мероприятие прошло на сцене культурного пространства DKRT.

Ранее сообщалось, что на исторической сцене Большого театра прошла церемония вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo.

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