В Москве назвали лауреатов премии BraVo

На исторической сцене Большого театра прошла церемония вручения международной профессиональной музыкальной премии BraVo.

В номинации «Открытие года» победили Лев Бакиров (Россия) и Ифань У (Китай), а «Композитором года» признан Родион Щедрин.

Лауреатом премии в категории «Дирижёр года» назван Валерий Гергиев, в категории «Оркестр года» — Государственный Кремлёвский симфонический оркестр.

В число лауреатов вошли артисты из Сербии, ОАЭ, Бразилии, Китая, Ирана, Белоруссии, Индии, Египта и ЮАР.

Участников и гостей церемонии поприветствовала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила вклад, который премия вносит в укрепление международных отношений и популяризацию отечественной музыкальной культуры.

Провели церемонию Елена Север и Вячеслав Макаров.

«Неизменным в премии BraVo остаётся самое главное: лучшие звёзды

на исторической сцене Большого театра. Премия BraVo играет огромную роль в создании новых международных связей. У неё уже есть репутация, многие хотят сюда попасть, и это очень здорово», — сказала Елена Север.

Выступления и награждения лауреатов чередовались с номерами почётных гостей, среди которых — певец Ильдар Абдразаков, балерина Светлана Захарова и певица Ольга Перетятько.