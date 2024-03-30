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Синоптики рассказали, как глобальное потепление отразилось на погоде в России

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Опрошенные RT российские синоптики рассказали, как глобальное потепление отразилось на погоде в России.
Синоптики рассказали, как глобальное потепление отразилось на погоде в России
  • РИА Новости

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила, что вся система наблюдений перешла на новые нормы.

«И новые нормы по температурному режиму — во всяком случае, на большей территории России — стали выше», — рассказала эксперт.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов добавил, что последние семь месяцев являются самыми тёплыми за всю историю наблюдений.

«Да, безусловно, там превышение над предыдущими рекордами не очень значительное — в пределах десятых долей градуса. Но вот так, по десятым долям градуса, мы и будем карабкаться вверх. Ещё один момент в том, что глобальные изменения климата будут приводить к более интенсивным формам жары», — добавил он.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что характеристики глобального потепления определяются тридцатилетиями.

«Например, если усреднить температуру в Москве за период с 1961 по 1990 год и за период с 1991 по 2020 год, то есть за два тридцатилетия, среднемесячная температура в январе повысилась на 3,2 °С. Понимаете? За жизнь одного человека! Такой скорости потепления никогда в мире не было», — заключил он.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал тёплые выходные в Москве.

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