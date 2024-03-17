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Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России

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Полина Полетаева
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на Урале и в Якутии.
Синоптик Вильфанд рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России
  • РИА Новости

По словам синоптика, наиболее заметное изменение погоды в начале недели прогнозируется на Урале.

«В начале недели на Урале, особенно в северной половине Урала, температура близка к норме. Но постепенно, начиная со среды, циркуляция складывается так, что очень холодный воздух начнёт входить. И уже во всей северной половине Урала температура будет ниже нормы на 4—6 градусов в среду. Наиболее заметное понижение температуры — резкий обвал холода — в четверг и пятницу», — рассказал Вильфанд.

Он также добавил, что «очень теплая погода» прогнозируется в Якутии.

«Там температура будет выше нормы на 8—12 градусов. Начиная со среды очень высокие температуры ночью — около -15 °С. А днём около -5 °С. Это невероятно тёплая погода, действительно весна. Обычно в Якутии принято праздновать праздник весны 1 апреля. Температура в это время обычно -10...-15 °С. А тут только в середине марта температура повышается до этих же значений. Это очень тёплая погода», — заключил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о резком похолодании в Санкт-Петербурге в воскресенье. 

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