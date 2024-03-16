Синоптик Шувалов предупредил о резком похолодании в Санкт-Петербурге

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал о похолодании в Санкт-Петербурге.

По словам собеседника RT, антициклон, сформировавшийся над Скандинавией, в воскресенье вечером начнёт влиять на погоду северо-запада страны.

«В Санкт-Петербурге вечером в воскресенье температура очень резко понизится до нуля и пойдёт снег», — отметил Шувалов.

Он добавил, что данный антициклон пойдёт «по достаточно интересной траектории».

«Он практически в широтном направлении движется. Поэтому в основном захватит север. А вот центральные области он захватит только буквально на сутки. И это произойдёт с понедельника на вторник. Поэтому во вторник в Москве и Подмосковье можно ждать похолодания. Похолодание будет кратковременно. Займёт сутки, полутора и в среду уже опять возврат к тому, что мы уже привыкли в последние дни — +6...+8 °С», — заключил синоптик.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин спрогнозировал тёплые выходные в центральной части России.