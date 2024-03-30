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Опрошенные RT синоптики рассказали, сможет ли их заменить ИИ

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Опрошенные RT российские синоптики рассказали, заменит ли в будущем их работу искусственный интеллект (ИИ).
Опрошенные RT синоптики рассказали, сможет ли их заменить ИИ
  • Gettyimages.ru

По словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, уже существуют модели — разновидность искусственного интеллекта, — которые выдают определённый прогноз погоды.

«Пока он только корректируется синоптиком, но, может быть, с каждым годом мы будем доверять таким прогнозам всё больше и больше. Но каждый прогноз подписывается определённым человеком, и этот человек за него отвечает. Всё-таки конечная ответственность пока остаётся за выпускающим синоптиком», — пояснила она.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов считает, что в дальнейшем, скорее всего, человек потребуется, но для того, чтобы учитывать все местные особенности погоды.

«Горно-долинные ветры, бризы и так далее. Развитие ИИ видно и ощущается. На протяжении тех лет, что я работаю, прогресс, конечно, очевиден», — подчеркнул специалист.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что есть целый ряд факторов, где уже работает ИИ.

«Расчёт, решение системы уравнений корректируется ИИ. Нужно понимать, что здесь не противопоставление, а синергия ИИ и задач математиков, физиков и синоптиков», — заключил он.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России.

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