Опрошенные RT синоптики рассказали, сможет ли их заменить ИИ
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По словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, уже существуют модели — разновидность искусственного интеллекта, — которые выдают определённый прогноз погоды.
«Пока он только корректируется синоптиком, но, может быть, с каждым годом мы будем доверять таким прогнозам всё больше и больше. Но каждый прогноз подписывается определённым человеком, и этот человек за него отвечает. Всё-таки конечная ответственность пока остаётся за выпускающим синоптиком», — пояснила она.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов считает, что в дальнейшем, скорее всего, человек потребуется, но для того, чтобы учитывать все местные особенности погоды.
«Горно-долинные ветры, бризы и так далее. Развитие ИИ видно и ощущается. На протяжении тех лет, что я работаю, прогресс, конечно, очевиден», — подчеркнул специалист.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что есть целый ряд факторов, где уже работает ИИ.
«Расчёт, решение системы уравнений корректируется ИИ. Нужно понимать, что здесь не противопоставление, а синергия ИИ и задач математиков, физиков и синоптиков», — заключил он.
Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России.