Метеоролог Старков: в Москву возвращается комфортная весенняя погода

Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве во второй половине текущей недели.

По словам специалиста, в столицу возвращается комфортная весенняя погода.

«Малооблачная, сухая и с большим суточным входом температуры. В ночные часы будет немного подмораживать — до -2...-4 °С, по области до -5...-7 °С. А днём воздух будет прогреваться до +7...+9 °С. В некоторых районах центра Москвы — даже до +10 °С», — рассказал Старков.

Он добавил, что атмосферное давление во второй половине недели существенно не изменится, но всё равно будет повышенным.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин спрогнозировал тёплые и дождливые выходные в Москве.