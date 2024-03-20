Метеоролог Старков: в Москву возвращается комфортная весенняя погода
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По словам специалиста, в столицу возвращается комфортная весенняя погода.
«Малооблачная, сухая и с большим суточным входом температуры. В ночные часы будет немного подмораживать — до -2...-4 °С, по области до -5...-7 °С. А днём воздух будет прогреваться до +7...+9 °С. В некоторых районах центра Москвы — даже до +10 °С», — рассказал Старков.
Он добавил, что атмосферное давление во второй половине недели существенно не изменится, но всё равно будет повышенным.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин спрогнозировал тёплые и дождливые выходные в Москве.