Синоптик Ильин спрогнозировал дождливые выходные в Москве

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT спрогнозировал тёплые и дождливые выходные в Москве.

«Ожидается тёплая погода в Москве, облачная, с осадками. В субботу +5...+10 °С, в воскресенье +7...+12 °С. В выходные будут дожди. Давление в субботу — 744 мм ртутного столба, оно упадёт по сравнению с пятницей. В воскресенье будет примерно таким же, слабо расти. Хорошая, тёплая погода с дождями приведёт к активному снеготаянию», — поделился синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал тёплую погоду в столичном регионе в ближайшие дни.