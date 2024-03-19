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Синоптик Ильин спрогнозировал дождливые выходные в Москве

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Анастасия Белоусова
Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с RT спрогнозировал тёплые и дождливые выходные в Москве.
Синоптик Ильин спрогнозировал дождливые выходные в Москве
  • РИА Новости

«Ожидается тёплая погода в Москве, облачная, с осадками. В субботу +5...+10 °С, в воскресенье +7...+12 °С. В выходные будут дожди. Давление в субботу — 744 мм ртутного столба, оно упадёт по сравнению с пятницей. В воскресенье будет примерно таким же, слабо расти. Хорошая, тёплая погода с дождями приведёт к активному снеготаянию», — поделился синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал тёплую погоду в столичном регионе в ближайшие дни.

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