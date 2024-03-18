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Вильфанд спрогнозировал тёплую погоду в столичном регионе в ближайшие дни

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о тёплой погоде в столичном регионе в ближайшую неделю.
Вильфанд спрогнозировал тёплую погоду в столичном регионе в ближайшие дни
  • РИА Новости

«Погоду, с одной стороны, можно назвать однородной, с другой стороны, не очень однородной. Связано это с тем, что Москва находится в области взаимодействия и противостояния двух барических систем», — заявил эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил специалист, это противодействие приведёт к облачной погоде, но с прояснениями. В течение рабочих дней недели осадков не будет.

«Такой яркой, красивой, весенней, солнечной погоды, которая была на прошлой неделе, на этой не будет, но она будет всё-таки тёплая», — заключил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о потеплении в Москве до +8 °С на текущей неделе.

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