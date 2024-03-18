Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление в Москве до +8 °С

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о потеплении в Москве до +8 °С на текущей неделе.

«Всё-таки время берёт своё, продолжительность дня достаточно высокая. Появится солнце на небе, и поэтому, хотя ночью до конца недели и сохранятся морозы -2…-4 °С, дневная температура повысится сначала до +4…+6 °С, а в самом конце недели — до +6…+8 °С», — заявил Шувалов в беседе с телеканалом «360».

Синоптик также отметил, что во вторник, 19 марта, возможен небольшой мокрый снег.

Таяние сугробов продолжится, но менее интенсивно.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН спрогнозировал тёплую весну с умеренными осадками в столичном регионе и центральной части России.