RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление в Москве до +8 °С

Короткая ссылка
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о потеплении в Москве до +8 °С на текущей неделе.
Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление в Москве до +8 °С
  • РИА Новости

«Всё-таки время берёт своё, продолжительность дня достаточно высокая. Появится солнце на небе, и поэтому, хотя ночью до конца недели и сохранятся морозы -2…-4 °С, дневная температура повысится сначала до +4…+6 °С, а в самом конце недели — до +6…+8 °С», — заявил Шувалов в беседе с телеканалом «360».

Синоптик также отметил, что во вторник, 19 марта, возможен небольшой мокрый снег.

Таяние сугробов продолжится, но менее интенсивно.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с НСН спрогнозировал тёплую весну с умеренными осадками в столичном регионе и центральной части России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить