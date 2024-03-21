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Арестованный Никита Кологривый сможет писать стихи и получать передачи

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Российский актёр Никита Кологривый, арестованный на семь суток за дебош в баре Новосибирска, сможет получать передачи в спецприёмнике. Также артисту разрешено использовать бумагу и ручку, чтобы писать стихи.
Арестованный Никита Кологривый сможет писать стихи и получать передачи
  • РИА Новости

Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Новосибирской области, передачи актёру можно будет приносить каждый день с 14:00 до 16:00, кроме субботы.

Также он сможет звонить по 15 минут в день, а свидания с родными доступны один раз по предварительному заявлению.

В ведомстве уточнили, что в камере Кологривый сидит не один, а с другими арестованными за административные нарушения.

Ранее Никита Кологривый извинился за своё поведение в Новосибирске.

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