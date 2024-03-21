Арестованный Никита Кологривый сможет писать стихи и получать передачи
- РИА Новости
Как сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Новосибирской области, передачи актёру можно будет приносить каждый день с 14:00 до 16:00, кроме субботы.
Также он сможет звонить по 15 минут в день, а свидания с родными доступны один раз по предварительному заявлению.
В ведомстве уточнили, что в камере Кологривый сидит не один, а с другими арестованными за административные нарушения.
Ранее Никита Кологривый извинился за своё поведение в Новосибирске.