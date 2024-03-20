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В Ижевске предупредили об опасности выхода на лёд

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В пресс-службе администрации Ижевска предупредили об опасности выхода на лёд весной.
В Ижевске предупредили об опасности выхода на лёд
  • Gettyimages.ru
  • © Kuzenkova_Yuliya

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Толщина льда на Ижевском водохранилище составляет 40 — 50 см. Из-за солнца лёд начинает становиться рыхлым, проявляются промоины. С устойчивым ростом температуры воздуха лёд быстро теряет прочность.

Самыми опасными участками льда на Ижевском пруду считаются места около дамбы, водозаборных станций в Октябрьском районе, у ТЭЦ, парка имени Кирова, а также у реки Игерман.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае ожидается ветреная погода с мокрым снегом.

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