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В Ставропольском крае ожидается ветреная погода с мокрым снегом

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Синоптики спрогнозировали в Ставропольском крае ветреную погоду с мокрым снегом.
В Ставропольском крае ожидается ветреная погода с мокрым снегом
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Так, в четверг, 21 марта, в крае местами пройдёт дождь с мокрым снегом, температура воздуха до +12 °С. В Ставрополе — без существенных осадков и до +11 °С.

В пятницу, 22 марта, в регионе ожидается дождливая погода, температура до +10 °С. В краевой столице — небольшие осадки и до +7 °С.

Также стало известно, что в выходные в Тверской области будет дождливая погода, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.

Прогнозируется, что за два дня выпадет 6,6 мм осадков (около 20% от месячной нормы).

Наиболее сильными дожди будут в воскресенье.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с RT рассказал о погоде в Москве во второй половине текущей недели.

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