Диетолог Фадеева рассказала о пользе белков при постном питании

Эндокринолог-диетолог Светлана Фадеева рассказала об особенностях постного питания. В частности, рекомендуется добавлять в рацион продукты, богатые белками — например, отварную куриную грудку, духовую говядину, рыбу на пару.

В беседе с URA.RU эксперт также сообщила, что из молочных продуктов допустимы нежирный творог и сыр. Также можно употреблять яичный белок, бобовые и грибы.

Что касается углеводов, то рекомендуются овощи, зелень и отруби, цельнозерновые крупы, бурый рис. Из жиров допустимы растительное масло, орехи и семечки.

Со своей стороны, диетолог кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с телеканалом «Звезда» посоветовала подходить к выбору постной пищи индивидуально, в зависимости от особенностей организма и состояния здоровья.

«Соответственно, при ожирении и сахарном диабете мы можем нанести непоправимый вред здоровью. Также дефицит белка, микроэлементов, макроэлементов тоже может усугубить анемию... вызвать головокружение, потерю сознания, если дефицит железа», — сказала она.

Ранее диетолог Виктория Антонова рассказала, что переход на веганский тип питания, который подразумевается в период Великого поста, влияет на метаболизм и может нарушить баланс белков, жиров и углеводов (БЖУ).