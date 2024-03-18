Врач Полуянцева посоветовала соблюдать гигиену сна, чтобы высыпаться

Эндокринолог, диетолог, нутрициолог, эксперт компании Solgar Лариса Полуянцева дала рекомендации, как сделать сон полноценным и качественным.

По оценкам большинства экспертов, для оптимальной жизнедеятельности человеку необходимо 7,5—8,5 часа сна. Для того, чтобы сон был качественным, нужно соблюдать несколько условий: полная темнота в спальне, включая затемнение светодиодов на всех электронных устройствах, температура в комнате +18…+20 °С, достаточный уровень вентиляции и чистоты воздуха, поделилась специалист в беседе с «Газетой.Ru».

При синдроме беспокойных ног и беспокойном сне она посоветовала использовать «тяжёлое одеяло».

Просыпаться, по словам врачам, следует в промежутке с 6:00 до 7:30. Желательно сразу впустить в помещение яркий свет, который снижает уровень мелатонина в организме. Также чувство бодрости поможет восстановить утренняя зарядка, добавила Полуянцева.

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