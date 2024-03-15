Врач Иванов высказался об эффективности акупунктурных массажёров

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов посоветовал не воспринимать акупунктурные массажёры как универсальное средство от всех болезней.

«Акупунктурными массажёрами можно воздействовать прямо на открытое тело. Для первого сеанса будет достаточно пяти минут, затем время воздействия можно будет постепенно увеличить до получаса и даже больше», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, важно помнить, что у таких массажёров есть противопоказания.

Как добавил Иванов, перед применением акупунктурного массажёра нужно проконсультироваться с врачом.

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