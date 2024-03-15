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Врач Иванов высказался об эффективности акупунктурных массажёров

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Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Роман Иванов посоветовал не воспринимать акупунктурные массажёры как универсальное средство от всех болезней.
Врач Иванов высказался об эффективности акупунктурных массажёров
  • Gettyimages.ru
  • © Valerii Apetroaiei

«Акупунктурными массажёрами можно воздействовать прямо на открытое тело. Для первого сеанса будет достаточно пяти минут, затем время воздействия можно будет постепенно увеличить до получаса и даже больше», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, важно помнить, что у таких массажёров есть противопоказания.

Как добавил Иванов, перед применением акупунктурного массажёра нужно проконсультироваться с врачом.

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