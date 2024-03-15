Адвокаты Болдуина попросили снять с него обвинения в непредумышленном убийстве

Адвокаты актёра Алека Болдуина, выстрелившего в оператора Галину Хатчинс на съёмках фильма «Ржавчина» в 2021 году, обратились к судье с просьбой снять с артиста обвинения в непредумышленном убийстве.

Как пишет Sky News, актёра обвиняют в небрежном использовании огнестрельного оружия и несоблюдении должной осторожности. В случае доказания вины ему грозит до 18 месяцев тюремного заключения.

Адвокаты артиста утверждают, что данные обвинения представляют собой злоупотребление системой и оскорбляют невиновного человека, «чьи права были попраны до крайности».

Впервые Алеку Болдуину официально предъявили обвинения в непредумышленном убийстве в январе 2023 года, однако уже в апреле их сняли. В январе 2024-го, после возобновления расследования, обвинения предъявили повторно.

Ранее суд также признал виновной в смерти Галины Хатчинс оружейницу проекта «Ржавчина» Ханну Гутьеррес-Рид.