Адвокаты Болдуина попросили снять с него обвинения в непредумышленном убийстве
- AP
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Как пишет Sky News, актёра обвиняют в небрежном использовании огнестрельного оружия и несоблюдении должной осторожности. В случае доказания вины ему грозит до 18 месяцев тюремного заключения.
Адвокаты артиста утверждают, что данные обвинения представляют собой злоупотребление системой и оскорбляют невиновного человека, «чьи права были попраны до крайности».
Впервые Алеку Болдуину официально предъявили обвинения в непредумышленном убийстве в январе 2023 года, однако уже в апреле их сняли. В январе 2024-го, после возобновления расследования, обвинения предъявили повторно.
Ранее суд также признал виновной в смерти Галины Хатчинс оружейницу проекта «Ржавчина» Ханну Гутьеррес-Рид.