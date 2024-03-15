RT в Telegram
Подпишись

Сомнолог Ильин посоветовал отказаться от чая перед сном

Короткая ссылка
Врач-невролог и сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин рекомендовал отказаться от вечернего чаепития для улучшения качества сна.
Сомнолог Ильин посоветовал отказаться от чая перед сном
  • Gettyimages.ru
  • © peolsen

«Пара печенек или кусочек торта — распространённый перекус многих перед сном (особенно вместе с чашкой чёрного чая). Но эти продукты с высоким содержанием жиров и сахара могут стать причиной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, сладкое повышает уровень сахара в крови, что может привести к повышенной возбуждённости и проблемам со сном.

А в одной чашке чёрного чая, по словам Ильина, содержится 47 мг кофеина, что соответствует 2/3 чашки кофе.

Ранее сомнолог Елена Царёва рассказала, какой сон можно считать здоровым. По её словам, это сон от 6,5 до 10 часов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить