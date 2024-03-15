Сомнолог Ильин посоветовал отказаться от чая перед сном

Врач-невролог и сомнолог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Ильин рекомендовал отказаться от вечернего чаепития для улучшения качества сна.

«Пара печенек или кусочек торта — распространённый перекус многих перед сном (особенно вместе с чашкой чёрного чая). Но эти продукты с высоким содержанием жиров и сахара могут стать причиной гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, сладкое повышает уровень сахара в крови, что может привести к повышенной возбуждённости и проблемам со сном.

А в одной чашке чёрного чая, по словам Ильина, содержится 47 мг кофеина, что соответствует 2/3 чашки кофе.

Ранее сомнолог Елена Царёва рассказала, какой сон можно считать здоровым. По её словам, это сон от 6,5 до 10 часов.