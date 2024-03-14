Мастер спорта Беглова рассказала об упражнениях при боли в спине

Профессиональная спортсменка, баскетболистка сборной России мастер спорта Елена Беглова перечислила упражнения, которые снимут боль в спине.

«При малоподвижном образе жизни спазмируются мышцы и кровеносные сосуды, снижается гибкость в грудном отделе, а поясничные позвонки сдавливаются», — заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметила специалист, офисным сотрудникам рекомендуют делать небольшую разминку каждые час — два работы.

Для расслабления мышц спины и уменьшения боли Беглова рекомендовала делать «планку на предплечьях», «ягодичный мостик на одной ноге» и упражнение «крокодил».

«Техника выполнения: лягте на коврик, разведите руки по сторонам от корпуса. Поверните голову вправо и согните правую ногу. Стопу положите на колено левой ноги. Плавно тянемся всем корпусом влево, а правую руку тянем вправо. Вы должны ощутить «скрутку» позвоночника. Положение удерживается 30 с, после чего нужно поменять сторону», — сказала специалист.

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