В США скончался мужчина, проживший более 70 лет с «железными лёгкими»
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Об этом информирует газета The Independent со ссылкой на заявление на странице краудфандинговой платформы GoFundMe.
Пол Александр родился в 1946 году в штате Техас. В возрасте шести лет он заболел полиомиелитом, которым тогда в США заболели около 58 тыс. человек.
Из-за поражения спинного мозга полиовирусом ребёнка парализовало, он лишился способности дышать самостоятельно. Жизнь мальчику удалось спасти благодаря особому виду барокамеры — «железному лёгкому». Пол Александр прожил в нём более 70 лет.
Этот аппарат создали в 1928 году для помощи пациентам, болеющим полиомиелитом в тяжёлой форме. В настоящее время аппарат признан устаревшим и практически не используется.