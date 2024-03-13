В США скончался мужчина, проживший более 70 лет с «железными лёгкими»

В Соединённых Штатах в возрасте 77 лет скончался писатель и юрист Пол Александр, бывший последним в мире пользователем так называемого аппарата «железного лёгкого».

Об этом информирует газета The Independent со ссылкой на заявление на странице краудфандинговой платформы GoFundMe.

Пол Александр родился в 1946 году в штате Техас. В возрасте шести лет он заболел полиомиелитом, которым тогда в США заболели около 58 тыс. человек.

Из-за поражения спинного мозга полиовирусом ребёнка парализовало, он лишился способности дышать самостоятельно. Жизнь мальчику удалось спасти благодаря особому виду барокамеры — «железному лёгкому». Пол Александр прожил в нём более 70 лет.

Этот аппарат создали в 1928 году для помощи пациентам, болеющим полиомиелитом в тяжёлой форме. В настоящее время аппарат признан устаревшим и практически не используется.