Специалист Баласанян перечислила маркетинговые ходы производителей товаров

Руководитель технологической компании «Союзкомпонент» Светлана Баласанян назвала основные маркетинговые ходы производителей товаров и призвала внимательнее изучать состав, а также дизайн и цвет упаковки.

«Например, апельсины часто продают в красной сетке, так как оранжевый на этом фоне приобретает более насыщенный цвет и помогает создать ассоциацию с яркими и сочными фруктами. Это не значит, что товар будет вкуснее, чем фрукт на развес, зато так вы рискуете купить большее количество, чем планировали изначально», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, для привлечения внимания и формирования предпочтений производители размещают на упаковке изображения ягод, ферм, полей или природных пейзажей, маркировки «без сахара», «без жира», «без ГМО», «без Е-добавок», пометки «натуральный/полезный/здоровый перекус».

Но на самом деле в продукте вместо ягод окажется подкрашенное яблочное пюре, вместо сахара — более вредные сахарозаменители.

«Иногда производитель хвастается пометкой «без пальмового масла», но на деле в составе могут быть другие масла низкого качества, например соевое или рапсовое. Также стоит избегать товаров с частично гидрогенизированными маслами — за ними скрываются трансжиры, которые повышают уровень «плохого» холестерина», — сказала Баласанян.

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