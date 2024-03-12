Психолог Кирсанова дала советы тем, кто не умеет отказывать

Декан факультета психологии Государственного университета просвещения Вероника Кирсанова дала советы тем, кто не умеет отказывать.

Некоторые приёмы могут помочь избежать конфликтной ситуации и сохранить конструктивные отношения с тем, кому мы отказываем, поделилась специалист в беседе с Life.ru.

Кирсанова порекомендовала использовать в речи формулы отказа-сожаления (мне очень жаль, но я не смогу помочь, потому что...), отказа-вынужденности (к сожалению, я вынужден отказать, потому что...), отказа-опасения (боюсь, что не смогу помочь, потому что...).

«Предлагайте альтернативу (к сожалению, сейчас не могу помочь, но смогу тогда-то; так я не могу помочь, могу только вот так...)», — добавила психолог.

Ранее клинический психолог Майя Тум рассказала, что чувство усталости, которое человек ощущает после полноценного отдыха или сразу после утреннего пробуждения, может свидетельствовать о наличии синдрома хронической усталости (СХУ).