Диетолог Королёва посоветовала следить за составом теста и начинки для блинов

Диетолог Маргарита Королёва рассказала о допустимой норме употребления блинов.

«Если человек спортивный, с нормальным индексом массы тела и поддерживает форму, он может каждый день съедать по три — четыре блинчика. Это не отразится на его фигуре, потому что полученные калории он всё равно отработает», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, есть люди, которым будет достаточно и двух блинов в день, чтобы за масленичную неделю не только набрать вес, но и получить проблемы с ЖКТ.

«Многое зависит от муки, из которой делаются блины, и самих начинок. Если это будет шоколадная паста, мёд, варенье или другие высокоуглеводные компоненты, любой человек наберёт в весе, если есть такое каждый день», — сказала Королёва.

Как отметила эксперт, если это будет гречишная или амарантовая мука с начинкой из зелени, овощей, ягод или фруктов, то здесь будет сложно прибавить в весе.

Ранее эндокринолог, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Европейского медицинского центра (EMC) Камиля Табеева рассказала о том, как мелатонин, эстроген и гормон роста влияют на внешний вид и здоровье.