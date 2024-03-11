Эндокринолог Табеева назвала гормоны «красоты и стройности»

Эндокринолог, специалист по превентивной и антивозрастной медицине Европейского медицинского центра (EMC) Камиля Табеева рассказала о том, как мелатонин, эстроген и гормон роста влияют на внешний вид и здоровье.

«Дефицит мелатонина чреват нарушениями сна, головными болями и общим снижением иммунитета, а эстрогена — влечёт за собой снижение настроения, болевого порога и изменение терморегуляции тела», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметила специалист, мелатонин также является антиоксидантом, а эстроген участвует в процессе обновления клеток всего организма.

Соматотропин, или гормон роста способствует увеличению мышечной массы и снижению количества жировой ткани в организме.

«На выработку этих гормонов по большей части влияет образ жизни человека. Важно регулярно заниматься спортом и гулять на свежем воздухе, а еще не забывать обращать внимание на приятные события ежедневно», — заключила эндокринолог.

Ранее врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалёва перечислила продукты, которые могут оказывать влияние на эндокринные органы человека, замедляя процессы старения.