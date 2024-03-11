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Кардиолог Шамбатов посоветовал заменить белую муку в блинах на цельнозерновую

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Кардиолог Мураз Шамбатов рассказал, как сделать блины более полезными.

«Блины часто подают с жирными или сладкими топингами — сметаной, маслом, сгущёнкой, вареньем, что увеличивает содержание насыщенных жиров и калорийность блюда», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, при приготовлении блинов стоит заменить обычную белую муку на цельнозерновую, так как последняя содержит больше клетчатки и микроэлементов.

Ещё одной альтернативой врач назвал безглютеновую муку.

Использование нежирного или растительного молока без добавления сахара позволит уменьшить количество потребляемых жиров и калорий.

В качестве начинки рекомендуется взять свежие фрукты и ягоды, мёд в умеренных количествах, лёгкие йогурты.

Ранее психолог по расстройству пищевого поведения (РПП) Анастасия Касьяненко в беседе с НСН посоветовала лечить такое заболевание комплексно.

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