В сети вышла новая книга Михаила Лабковского

Новая книга Михаила Лабковского «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем» вышла в сети.

Как ясно из названия, автор издания предлагает читателям проработать травмы детства — неозвученные обиды и прочие ситуации, оставившие в раннем возрасте глубокий след в психике, — чтобы стать счастливыми.

«Нанесённые в детстве психологические травмы — как неправильно сросшаяся кость после перелома: идти можно, но медленно и превозмогая боль. Чтобы кость срослась правильно, придётся вернуться в прошлое, к ситуациям, которые причинили боль, и понять, почему родители так себя вели. И если не получается простить, то хотя бы принять — ради самих себя», — говорится в сообщении пресс-службы «Букмейта».

Книга доступна на платформе как в электронной, так и в аудиоверсии. Кроме того, издание можно приобрести в бумажном формате.

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