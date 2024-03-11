RT в Telegram
Подпишись

В сети вышла новая книга Михаила Лабковского

Короткая ссылка
Новая книга Михаила Лабковского «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем» вышла в сети.

Как ясно из названия, автор издания предлагает читателям проработать травмы детства — неозвученные обиды и прочие ситуации, оставившие в раннем возрасте глубокий след в психике, — чтобы стать счастливыми.

«Нанесённые в детстве психологические травмы — как неправильно сросшаяся кость после перелома: идти можно, но медленно и превозмогая боль. Чтобы кость срослась правильно, придётся вернуться в прошлое, к ситуациям, которые причинили боль, и понять, почему родители так себя вели. И если не получается простить, то хотя бы принять — ради самих себя», — говорится в сообщении пресс-службы «Букмейта».

Книга доступна на платформе как в электронной, так и в аудиоверсии. Кроме того, издание можно приобрести в бумажном формате.

Ранее вышел последний роман Габриэля Гарсиа Маркеса. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить