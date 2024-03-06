Вышел последний роман Габриэля Гарсиа Маркеса «Увидимся в августе»

Последняя книга Габриэля Гарсиа Маркеса («Сто лет одиночества») «Увидимся в августе», не изданная при жизни прозаика, вышла в сети в электронном и аудиоформатах.

Кроме того, как сообщает пресс-служба «Букмейта», издание досупно в бумажной версии.

«Уникальная возможность отправиться в альтернативную реальность, где Маркес жив и продолжает писать свои книги, и окунуться в прошлое, чтобы заново почувствовать ту смесь восторга и удивления, которую испытывает читатель, впервые открывший для себя прозу великого колумбийца», — цитирует пресс-служба сервиса шеф-редактора и литературного критика Костантина Мильича.

В центре сюжета — 46-летняя Анна Магдалена Бах, которая более двадцати лет счастлива в браке. Каждый год в одно и то же время она призжает на маленький остров в Карибском море, чтобы навестить могилу матери. Однажды во время очередной поездки женщина встречает незнакомца, после чего ежегодно, в одну из августовских ночей, предаётся с ним любовным утехам.

Ранее вышел роман Яны Вагнер «Тоннель».