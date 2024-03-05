Вышел роман Яны Вагнер «Тоннель»

Новый роман-катастрофа Яны Вагнер «Тоннель» вышел в сети.

По данным пресс-службы «Яндекс Плюса», электронная и аудиоверсии издания доступны на платформах «Букмейт» и «Литрес» соответственно.

Сюжет вращается вокруг людей, которые по неизвестным причинам оказались запертыми в тоннеле под Москвой-рекой. Сотни человек вынуждены выстраивать собственный микромир до тех пор, пока им хватит здравого смысла и кислорода.

Яна Вагнер — автор бестселлеров «Вонгозеро» и «Кто не спрятался».

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