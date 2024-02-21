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В сети стартовал книжный сериал Алексея Сальникова

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В книжном сервисе «Букмейт» начал выходить литературный сериал Алексея Сальникова «Когната» в озвучке Сергея Гилёва.
В сети стартовал книжный сериал Алексея Сальникова
  • Gettyimages.ru

Как сообщили в пресс-службе «Яндекс Плюса», эпизоды будут выходить с интервалом в неделю. Печатная версия произведения станет доступна осенью 2024 года. Её выпустит «Редакция Елены Шубиной».

Главный герой истории — сотрудник органов госбезопасности, бывший ветеран боевых действий Константин Константинович Константинов, уставший от рутинной работы. Однажды ему дают задание доставить юную дракониху Когнату в драконью империю. Как станет известно со временем, встреча двух персонажей может изменить человечество.

По словам Алексея Сальникова, он задумал произведение ещё 25 лет назад. За прошедшее время замысел претерпел значительные изменения.

«Я её начал писать, но почему-то постоянно забрасывал. Тогда книга ещё не чувствовала себя зрелой. А тут предоставился шанс написать книжный сериал, и история начала трансформироваться, пока не приобрела свой финальный вид и не стала абсолютно самостоятельной и полностью моей», — говорит литератор.

Ранее стала известна дата выхода романа-катастрофы Яны Вагнер «Тоннель». 

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