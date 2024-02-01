Стала известна дата выхода романа Яны Вагнер «Тоннель»

Роман-катастрофа Яны Вагнер «Тоннель» выйдет в сети 5 марта.

Как передаёт пресс-служба «Яндекс Плюса», читателям будут доступны как печатная, так и электронная версии.

Кроме того, аудиоформат с уникальным саунд-дизайном от издательства «ВИМБО» можно будет послушать в «Букмейте» и на «Литресе».

В своём новом романе в жанре психологического триллера прозаик исследует людей, загнанных в ловушку.

«Здесь под одной обложкой собраны все страхи жителей мегаполиса и, следя за метаниями персонажей из крайности в крайность, читатель неизбежно будет ставить себя на их место. А ещё разделять их ужас», — приводит пресс-служба сервиса слова шеф-редактора «Букмейта» Константина Мильчина.

По роману Вагнер «Вонгозеро» был снят сериал «Эпидемия» с участием Кирилла Кяро и Виктории Исаковой.

Ранее была анонсирована дата выхода книжного сериала Алексея Сальникова «Когната».