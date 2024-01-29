В сети выйдет книжный сериал Алексея Сальникова «Когната»

Книжный сериал Алексея Сальникова «Когната» о людях и драконах выйдет в конце февраля.

По данным пресс-службы «Яндекс Плюса», сериал станет доступен на книжном сервисе «Букмейт». Печатная версия будет опубликована осенью 2024 года издательством «Редакция Елены Шубиной».

Сюжет фэнтези вращается вокруг мира драконов и людей, которых разделяет Зеркало. Однажды сотрудник охранительных органов Константин Константинов получает задание доставить юную дракониху Когнату домой.

«Героев ждут невероятные встречи, а слушателей и читателей — путешествие в необычный мир, где фантастическое переплетается с бытовым, а фэнтезийный сюжет служит декорацией для глубокого разговора о гуманизме», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Алексей Сальников — лауреат премий «Большая книга», «Новые горизонты» и «Национальный бестселлер». Его перу принадлежат романы «Опосредованно», «Оккульттрегер», «Отдел», а также «Петровы в гриппе и вокруг него», по которому был снят фильм «Петровы в гриппе».

Ранее стало известно, что мюзикл «Карлик Нос» вновь покажут в Москве.