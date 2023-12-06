«Ситуация, близкая к счастью»: в Москве вручили литературную премию «Большая книга»

Во вторник, 5 декабря, на торжественной церемонии в Доме Пашкова состоялось награждение лауреатов Национальной литературной премии «Большая книга». Главный приз взял автор романа «Чагин» Евгений Водолазкин, ставший абсолютным лидером голосования. Второе и третье места заняли Юрий Буйда с книгой «Дар речи» и Алексей Сальников с «Оккульттрегером». Также наградами были отмечены Захар Прилепин, Эдуард Веркин, Оксана Васякина и другие авторы.

В Москве объявили имена лауреатов 18-го сезона Национальной литературной премии «Большая книга». На соискание награды в начале года было выдвинуто 322 произведения, 51 из которых вошло в длинный список претендентов и лишь 15 — в короткий. Победителей выбирало жюри — Литературная академия, насчитывающая более 100 членов и сформированная по принципу широкого общественного представительства.

«В этом году из 15 книг — таких разнообразных, таких разных направлений, таких ярких — первое место... было явным лидером. Оно вырвалось вперёд безоговорочно и сразу. Второе и третье места — было всего лишь 14 баллов», — рассказала в ходе церемонии член Литературной академии премии «Большая книга» Ирина Барметова.

Главный приз получил автор романов «Авиатор» и «Лавр» Евгений Водолазкин за книгу «Чагин». Её главный герой Исидор Чагин обладает феноменальной способностью запоминать любой текст, но это становится для него сложным испытанием, поскольку забыть что-либо он не может. Как и у многих других персонажей Водолазкина, суперспособность Чагина — это повод для дискуссии о даре и проклятии, поскольку всё, выходящее за рамки нормы, оказывается нарушением гармонии. Трагикомическая работа писателя стала абсолютным фаворитом жюри «Большой книги» 2023 года и принесла автору безоговорочную победу.

«Я бы сказал, что я ветеран этого движения, потому что я шестой раз попадаю в финал. Мне кажется, это моё главное достижение, потому что можно из финала выйти в победители, можно не выйти, но само по себе попадание в финал показывает, что ты ещё можешь что-то изобразить. А когда ты попадаешь на первое место, а у меня было и первое, и второе места, то это ситуация, близкая к счастью», — рассказал писатель журналистам.

Серебро получил автор «Вора, шпиона и убийцы», «Пятого царства» и «Синей крови» Юрий Буйда с книгой «Дар речи». В центре сюжета — Илья Шрамм, член старого московского клана советской аристократии. Героя окружает богема, элиты и представители высшего света, но у каждого из них множество скелетов в шкафу и тайн, уходящих корнями во времена не только становления СССР, но и в дореволюционную Россию.

Третье место занял лауреат премии «Национальный бестселлер» Алексей Сальников («Петровы в гриппе и вокруг него», «Опосредованно», «Война и мир в отдельно взятой школе») с романом «Оккульттрегер», написанным в жанре городского фэнтези. В центре его сюжета — сверхъестественное существо в образе девушки, живущее с гомункулом в сером уральском городке и выступающее посредником между ангелами, людьми и чертями. Однажды в городе заводится какая-то «муть», способная поглотить не только его, но и весь мир, а помешать этому должна героиня романа, которой также нужно разыскать пропавшую при таинственных обстоятельствах коллегу.

Специальный приз за вклад в литературу посмертно получил Сергей Филатов, которого не стало 25 августа 2023 года. Награду его супруге Галине вручил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Автор популярного блога «Заметки панк-редактора» Анастасия Шевченко получила премию «Литблог», а специальный приз «Выбор поколения» был вручён писательнице Оксане Васякиной за роман «Роза».

Захар Прилепин удостоился главной награды в категории читательских симпатий с романом «Шолохов. Незаконный». Победитель в этой номинации был выбран путём народного голосования на сайте сервиса LiveLib. В ходе награждения Прилепин раскрыл свой рецепт победы, порекомендовав коллегам активнее вести блоги и соцсети. Второе место читатели отдали Дмитрию Захарову с романом «Комитет охраны мостов», а бронза досталась Эдуарду Веркину с книгой «Снарк снарк».

Национальная литературная премия «Большая книга» была учреждена в 2005 году и вручается за лучшую прозу на русском языке. Основная идея заключается в поиске авторов, вносящих существенный вклад в развитие отечественной литературы. Суммарный призовой фонд «Большой книги» составляет 5,5 млн рублей. Победитель премии получает 3 млн, награды за второе и третье места — 1,5 млн и 1 млн рублей соответственно.