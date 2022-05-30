Городское фэнтези от автора «Петровых в гриппе и вокруг него» и первый исторический роман Хилари Мантел: новые книги мая

В мае на книжных прилавках появилась новая книга Алексея Сальникова «Оккульттрегер», написанная в жанре городского фэнтези. В произведении показана авторская версия мироустройства, в которой на поступки людей влияют потусторонние силы. Сразу несколько литераторов выпустили исторические романы. Действие книги Меган Ченс «Великолепные руины» разворачивается в Сан-Франциско начала XX века, Элоди Харпер в «Доме волчиц» пишет о древних Помпеях, а Хилари Мантел в романе «Сердце бури» представляет нестандартный взгляд на Великую французскую революцию. Об этих и других релизах — в материале RT.

Алексей Сальников, «Оккульттрегер» («Редакция Елены Шубиной», АСТ)

Российский писатель Алексей Сальников — автор романа «Петровы в гриппе и вокруг него», удостоенного премии «Национальный бестселлер» и экранизированного Кириллом Серебренниковым. Новая книга литератора написана в жанре городского фэнтези. В ней христианские мотивы переплетаются с оккультными элементами.

По сюжету, на земле среди людей живут херувимы, демоны, черти, а также оккульттрегеры — существа, которые являются связующим звеном между людьми и мистическими созданиями. В число их задач входит сохранение тепла в остывающих городах и постепенная замена плохих воспоминаний в головах людей на хорошие. Главная героиня — оккульттрегер Прасковья. Она живёт вместе со своим помощником — гомункулом, который выглядит как ребёнок, и периодически становится участницей разных историй.

В романе представлена нестандартная версия мироустройства, в которой многие поступки людей объясняются вмешательством потусторонних сил.

«Много различных знаний порой вылетало у Прасковьи из головы, воспоминания исчезали, но она точно знала, что по своей природе ангелы не могут задерживаться на земле очень долго. Витаминов им, что ли, не хватает. Или среда слишком токсичная, бог их знает. День, два — и привет. Впрочем, была пара исключений.

Во-первых, престолы, поскольку в материальной форме способны питаться электричеством — то в виде неоновых, светодиодных вывесок, изображений в телевизорах, а иногда и на экранах смартфонов живут среди людей много лет, внушая смертным подсознательный восторг и трепет.

Во-вторых, конечно, херувимы, наиболее крепкие из всей этой братии. Но даже им приходилось нелегко. Чтобы поддерживать материальную форму, им нужны были или спирт, или сахар, из-за чего у них наблюдались проблемы или с печенью, или с зубами. Неумение лгать и мессианская потребность доносить до людей правду являлись причинами травматического нездоровья других частей херувимских тел. Кровоподтёки, вывихи, трещины в костях — всё это было следствием правдолюбия и неспособности к вранью».

© «Редакция Елены Шубиной», АСТ

Дженни Колган, «Маленькая пекарня у моря» (Азбука-Аттикус)

Размеренная жизнь Полли резко меняется, когда студия графического дизайна, которой героиня управляла вместе с мужем, становится банкротом. В то же время разваливается и брак девушки. Оставшись практически без средств к существованию, она переезжает из комфортной квартиры в Плимуте в курортный городок Корнуолл. Там Полли снимает разваливающийся дом, в котором ранее была пекарня. Чтобы справиться с отчаянием, девушка занимается своим хобби — выпечкой. Она задумывается о том, чтобы сделать своё увлечение работой, однако это оказывается непростой задачей: горожане сами с трудом зарабатывают на жизнь и не все готовы делиться возможностями с чужаками.

«От этой книги у вас потеплеет на сердце, как будто вы получили потрясающий подарок на День матери», — говорится в отзыве издания Closer.

В качестве приятного бонуса в конце книги представлены рецепты хлебобулочных изделий.

«Полли отправила в печь первые шесть лепёшек фокаччи и тут же обожгла себе пальцы. Да и хлеб тоже подгорел. Лишь с третьей попытки ей удалось испечь настоящую фокаччу, в которой в равной мере чувствовались соль, розмарин и оливковое масло.

Но когда девушка всё-таки справилась с задачей, разница в качестве поразила её саму. Ничего вкуснее она ещё не пробовала. Хлеб, хрустящий и ломкий снаружи, внутри оказался нежным и воздушным. А уж запах до чего восхитительный! Тёплый аромат пекущегося хлеба со слегка горьковатой, невероятно аппетитной ноткой. Лишь усилием воли Полли не запихнула в рот сразу всю лепёшку.

Затем она взялась печь писсаладьер — французский луковый пирог. Этот получился у неё ещё лучше. Лук в печи стал нежным и сладким, что приятно контрастировало с резковатым вкусом оливок и анчоусов, которыми Полли украсила верх пирога. Затем настала очередь сырной лепёшки, и та порадовала сочным, насыщенным вкусом».

© Азбука-Аттикус

Элоди Харпер, «Дом волчиц» (МИФ)

Действие романа «Дом волчиц» разворачивается в древних Помпеях. Главная героиня — рабыня Амара. Когда-то она жила счастливо вместе с родителями, однако после смерти отца мать девушки продала её. Теперь Амара служит в борделе, где вынуждена скрывать все свои таланты, и принадлежит человеку, которого презирает. Тем не менее Амара не сломлена — она ищет возможности для обретения свободы.

Прежде всего книга будет интересна любителям сюжетов и атмосферы древнего мира — в романе множество исторических деталей. Однако, по мнению обозревателей, произведение актуально и сегодня.

«В лучшей исторической литературе всегда отражается наше время, и «Дом волчиц» — это триумф. Харпер переносит нас на тысячи лет и тысячи миль, и всё же в её повествовании мы видим своё отражение», — считает Клэр Глассон из ITV News Anglia.

«Когда девушки достигают виа Венерия — широкой главной улицы, ведущей к форуму, — путь становится легче. Теперь можно идти не гуськом, а плечом к плечу. Амара берёт Дидону за руку и нежно сжимает её ладонь.

— Нельзя всё время смотреть себе под ноги, — говорит она. — Понимаю, это тяжело, но мы должны привлекать мужское внимание, а не избегать его.

— Знаю, — отвечает Дидона. — Но это очень сложно.

— А вот и нет. Твоё лицо делает за тебя половину работы. Ты самая красивая женщина в Помпеях.

Амара никогда не встречала никого очаровательнее Дидоны. Беда в том, что её очарованию свойственна необычайная хрупкость, вызывающая в памяти Амары прелестную стеклянную статуэтку богини Афины. Родители держали эту бесценную фигурку на высокой полке, до которой не могла дотянуться маленькая Амара.

— Я ненавижу свою красоту, — говорит Дидона. — Ненавижу, когда на меня таращатся мужчины. Ненавижу, когда... — Она умолкает на полуслове. — Наверное, однажды я ко всему этому привыкну.

— Нет. Просто терпи. Нельзя к такому привыкать».

© МИФ

Меган Ченс, «Великолепные руины» (АСТ)

Исторический роман также выпустила американская писательница Меган Ченс. Герои её книги «Великолепные руины» живут в Сан-Франциско в начале XX века.

После смерти матери юная Мэй Кимбл остаётся одна и без гроша. Однажды обеспеченная тётя, о существовании которой девушка не подозревала, приглашает её к себе в Сан-Франциско. Мэй пытается влиться в местное общество. Вскоре девушка осознаёт, что её окружают какие-то тайны: кузина часто исчезает по ночам, тётя ходит во сне, а служанка намекает, что Мэй в опасности.

Полная сюрпризов вымышленная история разворачивается на фоне реальных событий: герои становятся свидетелями сильного землетрясения, которое произошло 18 апреля 1906 года.

«Едва сняв фишю и вынув из волос шпильки, я услышала звук — лёгкую, почти неразличимую поступь — и обернулась. В этот момент дверь открылась, и порог моей спальни переступила женщина.

Мама!

Потрясённая, я приросла ногами к полу. Передо мной стояла моя матушка — живая, со светлыми волосами, заплетёнными в косу за спиной, и расстёгнутой у горла пуговкой на ночной сорочке… Но почти сразу я осознала: это не мама.

— Тётя Флоренс?

— Кто вы такая? — спросила она грубым шёпотом.

— Я — Мэй. Ваша племянница.

— Моя племянница мертва, — нахмурилась тетя. — Они сказали мне, что она умерла.

Тётя не бодрствовала. Я узнала этот замутнённый взгляд. В нашем пансионе одна женщина страдала лунатизмом. Старая миссис Уэдлинг нарушала наш покой так часто, что соседкам приходилось запирать бедняжку в комнате.

— Нет, это моя мама умерла. Ваша сестра, Шарлотта, — постаралась выговорить я как можно мягче.

— Мэй... — тётя Флоренс произнесла моё имя так, словно оно было иностранным. — О, Мэй! Мэй! Не может быть... Почему ты здесь? Зачем ты сюда приехала?

— Вы сами меня пригласили. Вы попросили меня приехать.

— Нет-нет, — попятившись назад, затрясла головой тётя Флоренс. — Ты должна немедленно уехать. Я им запретила. Я сказала им «Нет!»

© АСТ

Хилари Мантел, «Сердце бури» (Азбука-Аттикус)

Автор трилогии о Томасе Кромвеле Хилари Мантел в своём новом романе «Сердце бури» рассказывает историю Великой французской революции. При этом литератор описывает события конца XVIII века не с критической точки зрения — она попыталась взглянуть на представленный в книге период глазами тех, кто совершил революцию.

Практически все персонажи, которые появляются на страницах книги, действительно жили в те годы. Среди них — революционеры Максимилиан Робеспьер, Жан-Поль Марат, Жорж Жак Дантон, Камиль Демулен, писатель Пьер Шодерло де Лакло и другие. Также в произведении представлены преимущественно подлинные факты — личные предположения Мантел фигурируют только в тех моментах, детали которых неизвестны историкам.

«Я стала писательницей исключительно потому, что упустила шанс стать историком... Я должна была рассказать себе историю Французской революции, однако не с точки зрения её врагов, а с точки зрения тех, кто её совершил», — рассказала Мантел.

«— Снова пришла собака, — сообщает сын.

— Разве я не велел тебе убраться подальше от окна? Хватит ребячиться.

— Почему нет? — возражает Камиль. — Ведь я ребёнок.

Отец пересекает комнату и поднимает сына, отдирая его пальцы от оконной рамы. Глаза Камиля расширяются от изумления, когда его поднимает в воздух непреодолимая сила. Всё изумляет его: обличительные речи отца, крапинки на яичной скорлупе, женские шляпки, утки в пруду.

Жан-Николя переносит сына через комнату. В тридцать, думает он, ты будешь сидеть за этим столом, деля время между гроссбухами и местной практикой; будешь в десятый раз составлять черновик закладной на особняк в поместье Вьеж. Это навсегда сотрёт ироничное выражение с твоего лица. А в сорок, когда ты поседеешь и будешь сходить с ума от тревоги за старшего сына, мне исполнится семьдесят. Сяду на припёке и буду смотреть, как зреют груши на стене, а мсье Сольс и кюре, проходя мимо меня, будут приподнимать шляпу».

© Азбука-Аттикус

Тали Шарот, «Иллюзии человеческого мозга» (Азбука-Аттикус)

Нейробиолог Тали Шарот утверждает, что человеческий мозг формирует ложное представление о реальности — даже пессимисты и циники смотрят на мир сквозь розовые очки. Естественно, происходит это не просто так: по мнению автора книги «Иллюзии человеческого мозга», оптимизм крайне необходим людям для выживания.

«В этой книге описывается самый большой обман, на который способен человеческий мозг, — склонность к оптимизму. Вы узнаете, когда эта предрасположенность полезна, а когда вредна, и получите доказательства, что умеренно оптимистичные иллюзии могут поддерживать внутреннее благополучие человека», — говорит Шарот.

«Тот факт, что люди предпочитают ждать приятное событие, чем переживать его немедленно, показывает, что мы получаем удовольствие от размышлений о том, что может произойти позже. Даже если в данный момент мы напряжены (к примеру, пришлось задержаться на работе в пятницу вечером), то почувствовать счастье можно от одной мысли о предстоящих выходных. На самом деле, когда просишь людей распределить дни недели в порядке предпочтения, пятница оказывается выше воскресенья, хотя пятница — рабочий день, а воскресенье — выходной. Разве людям больше нравится работать, чем развлекаться? Не совсем. Субботу, тоже выходной день, ставят выше и пятницы, и воскресенья.

Так почему же люди предпочитают пятницу воскресенью? Причина в том, что пятница несёт надежду — надежду на предстоящий отдых и все дела (или безделье), которые вы запланировали. Воскресенье, хоть оно и выходной, радости ожидания не даёт. Напротив, в воскресенье даже пикник или прогулка по городу омрачаются скорым наступлением целой рабочей недели».

© Азбука-Аттикус

Наталья Способина, «Многогранники» (МИФ)

Наталья Способина знакома многим поклонникам книг о Гарри Поттере — именно она написала один из самых известных фанфиков по вселенной Джоан Роулинг — «Цвет надежды». В своём романе «Многогранники» литератор рассуждает о проблемах отцов и детей, преодолении комплексов и принятии себя, а также о дружбе и предательстве.

История последовательно раскрывается от лица трёх главных героев. Девушка Маша из простой семьи учится в престижном вузе и дружит с одним из студентов. Однажды в группу переводится ещё один парень. По сначала непонятной причине у него сразу складываются напряжённые отношения с другом Маши. Со временем девушка понимает, что причиной тому — некие давние события.

Способина обещает, что в «Многогранниках» будет та же атмосфера, что и в «Цвете надежды», а читатели смогут вспомнить эмоции, которые возникают лишь в юности, во время первой влюблённости.

«Сердце понеслось вскачь, когда галочки доставленного сообщения окрасились, оповестив о том, что оно прочитано. Маша закусила указательный палец, глядя на системную надпись «Роман печатает...».

«Я не порядочный», — пришло в ответ, а следом — тоже улыбающийся смайлик.

Маша сглотнула и, вытерев вспотевшую ладонь об одеяло, написала:

«Надеюсь, Юлия в курсе».

Ответ пришел быстро:

«Думаю, да».

И тут же:

«Как твоя спина?»

Маша несколько секунд смотрела на сообщение, а потом медленно, по букве набрала:

«Хорошо. А твой нос?»

Надпись «Роман печатает...» висела так долго, будто он там «Войну и мир» набирал.

«На месте».

Маша, задержав дыхание, посмотрела на два слова, соображая, как будет лучше закончить переписку, потому что заканчивать было определённо пора. Она и так какую-то ерунду сотворила с этим фото.

«Спокойной ночи», — отправила она и, закрыв глаза, сжала телефон в руке. Некоторое время ничего не происходило, а потом поставленный на виброзвонок мобильный задрожал, оповещая о вызове.

Никто, кроме Волкова, не стал бы звонить ей в десять вечера. Приготовившись к разборкам, Маша посмотрела на экран и почувствовала, как сердце подскочило. Во всю ширину экрана тянулась надпись: «Роман Крестовский».