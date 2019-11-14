Российские реалии и человеческий фактор: каким показан апокалипсис в сериале «Эпидемия»

14 ноября на платформе PREMIER начинается показ сериала «Эпидемия» об апокалипсисе в российских реалиях. Когда население Москвы начинает умирать от страшного вируса, все привычные ценности — дружба, семья, патриотизм — оказываются под сомнением. Главный герой, нерешительный и немаскулинный Сергей, в этих условиях вынужден отвечать за жизнь нескольких семей. Им предстоит опасное путешествие в Карелию, где, возможно, удастся переждать хаос. Роли в сериале по роману Яны Вагнер «Вонгозеро» исполнили Кирилл Кяро, Виктория Исакова, Марьяна Спивак и Юрий Кузнецов. Режиссёр ленты — Павел Костомаров.

На онлайн-платформе PREMIER 14 ноября начинается показ сериала «Эпидемия» по роману российской писательницы Яны Вагнер. Это уже третья премьера в истории ленты: впервые её показали в апреле 2019 года на международном фестивале сериалов Cannes Series, также картина в виде полуторачасового фильма участвовала в конкурсе Московского международного кинофестиваля.

По сюжету апокалипсис приходит в виде вируса. Симптомы болезни: кашель и обесцвечивание глаз; вскоре наступает летальный исход. Как противостоять вирусу, никто не знает, и Москву охватывает эпидемия. Проблему пытаются решить радикально — столицу закрывают на карантин.

Внутри города организуют спецподразделения для борьбы с эпидемией: их сотрудники метят заболевших несмываемой белой краской, а всех контактировавших с заражёнными пытаются изолировать. СМИ только нагнетают панику, не пропуская важную информацию в эфир, зато блогеры решают набрать популярности на шоковых темах. Граждане не могут разобраться, от кого ждать помощи, а от кого — беды. Как в столице, так и за её пределами начинается хаос и беззаконие.

Однако в семье Сергея (Кирил Кяро) «военное положение» введено уже давно. С тех пор, как он развёлся с женой Ириной (Марьяна Спивак), герою приходится с боем добиваться встреч с маленьким сыном Антоном (Савелий Кудряшов). Мать же не упускает случая напомнить ребёнку, что у отца другая семья.

Сергей живёт в Подмосковье с Аней и её сыном Мишей. Тревожные новости сплотили их ещё больше, однако в критической ситуации главный герой на время оставляет новую семью и берётся спасать Антона и Ирину. Он обманом проникает в город в грузовике с продовольствием, отбивается от бандитов, которые активизировались в первые же сутки карантина, и, наконец, прорывается через оцепление на обратном пути.

Кроме двух своих семей, Сергей берёт на себя ответственность и за судьбу почти посторонних людей — соседа Лёни (Александр Робак), его дочери Полины (Виктория Агалакова) и её злой мачехи Марины (Натальи Земцовой). Дело в том, что Лёня привык полагаться на деньги и связи, но в новом мире они слишком быстро обесцениваются.

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© epidemia_premier

В целом центральные герои сериала предстают как пары персонажей с взаимоисключающими личностными качествами. Так, на неконфликтного, податливого Сергея совсем не похож уверенный в себе, грубоватый Лёня, готовый на предательство в случае малейшей опасности. Два противоположных женских характера — сдержанная, всепрощающая Аня и мстительная Ирина.

Ещё одна важная пара — Миша, страдающий синдромом Аспергера (расстройством аутистического спектра) и Полина. Обнаружив интерес к себе со стороны Миши, девушка принимается всячески его провоцировать. На деле у неё своя непростая история: незадолго до начала эпидемии отец забрал Полину из клиники, где её лечили от алкогольной зависимости.

В Подмосковье орудуют бандиты, а эпидемия может добраться сюда со дня на день. Поэтому три семьи вместе с отцом Сергея, Борисом, отправляются в Карелию к озеру Вонг, где можно будет переждать кризис; прежде всего не мор и не анархию, а кризис человеческих взаимоотношений.

Поскольку из-за хаоса нарушается привычный уклад жизни — перестаёт работать интернет, на заправках кончается топливо (и это только начало катастрофы) — люди впадают в панику. Заболевшим не помогают, напротив, при малейших подозрениях человека могут убить, лишь бы не заразиться.

В «Эпидемии» есть потенциал для экшна, однако начало повествования больше тяготеет к саспенсу. Действие развивается неторопливо, но такой подход позволяет сделать акцент на взаимоотношениях и эмоциях.

Так, когда центральные персонажи переговариваются по рации в дороге, к их каналу присоединяется неизвестный. Его близкие умерли, и он тоже болен. Чтобы поддержать мужчину, герои начинают вместе молиться — на фоне разобщённого социума они объединяются с незнакомцем, пусть и посредством рации.

Актёрская игра смотрится правдоподобно, однако зрители, знакомые с предыдущими работами артистов, могут заметить повторяющиеся амплуа: Марьяне Спивак досталась героиня с властным, не слишком приятным характером, как в фильме «Нелюбовь», а Наталью Земцову и в «Эпидемии» преследует образ Инги из сериала «Восьмидесятые».

Александр Робак снова предстаёт как «хозяин жизни» местного масштаба (похожие типажи он воплощал в картине «Географ глобус пропил» и сериале «Шторм»). Ну, а Кирилл Кяро — всё тот же герой «Измен», на первый взгляд не созданный для великих свершений, однако с развитием действия его персонаж раскрывается как сильная личность.

Для Виктории Агалаковой и Эльдара Калимулина «Эпидемия», возможно, станет важным этапом карьеры: у обоих за плечами по паре десятков фильмов, однако запоминающихся образов в масштабных проектах пока не было. Также в ленте задействованы Анна Михалкова, Аля Никулина, Юрий Кузнецов, Александр Яценко и другие известные артисты.

Режиссёром проекта выступил Павел Костомаров. У него немало режиссёрских, продюсерских и сценаристских работ. В частности, ранее он поставил такие фильмы как «Закон каменных джунглей» и «Чернобыль: Зона отчуждения». Мир «Эпидемии», пожалуй, не менее мрачный, чем в предыдущих картинах, и выжить в нём, а тем более выстроить взаимоотношения, героям так же непросто.