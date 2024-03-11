В Московской усадьбе Деда Мороза отметят Масленицу

В Московской усадьбе Деда Мороза пройдёт программа развлекательных мероприятий, посвящённых празднованию Масленицы.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу усадьбы.

В рамках тематической программы «Не всё коту масленица!» о традициях празднования русской Масленицы пройдут мастер-классы по росписи деревянных лошадок, фарфоровых ёжиков и имбирных пряников, танцы и спортивные состязания.

В выходные, 16 и 17 марта, для гостей подготовили масленичный квест, театрализованные и музыкальные представления, традиционные русские забавы с хороводами, играми, песнями и плясками и другое.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице запланировано множество развлекательных программ в рамках традиционного фестиваля «Московская Масленица». Они пройдут в столичных культурных центрах, парках, музеях и библиотеках.