RT в Telegram
Подпишись

В Московской усадьбе Деда Мороза отметят Масленицу

Короткая ссылка
В Московской усадьбе Деда Мороза пройдёт программа развлекательных мероприятий, посвящённых празднованию Масленицы.

Об этом информирует издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу усадьбы.

В рамках тематической программы «Не всё коту масленица!» о традициях празднования русской Масленицы пройдут мастер-классы по росписи деревянных лошадок, фарфоровых ёжиков и имбирных пряников, танцы и спортивные состязания.

В выходные, 16 и 17 марта, для гостей подготовили масленичный квест, театрализованные и музыкальные представления, традиционные русские забавы с хороводами, играми, песнями и плясками и другое.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице запланировано множество развлекательных программ в рамках традиционного фестиваля «Московская Масленица». Они пройдут в столичных культурных центрах, парках, музеях и библиотеках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить