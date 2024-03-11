Собянин рассказал о программе празднования фестиваля «Московская Масленица»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице запланировано множество развлекательных программ в рамках традиционного фестиваля «Московская Масленица». Они пройдут в столичных культурных центрах, парках, музеях и библиотеках.

Гостям будут доступны 29 фестивальных площадок «Московских сезонов» с 11 по 17 марта, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.

«Фестивальные площадки предлагают огромный выбор традиционных масленичных угощений — 50 видов блинов, 200 начинок и соусов. На фестивальной площадке рядом с ЦУМом блинная будет работать круглосуточно», — рассказал Собянин.

В столичных парках организуют образовательные и спортивные программы. А 16—17 марта в десяти парках пройдёт фестиваль «Всенародная Масленица».

Так, в парке искусств «Музеон» можно будет послушать частушки и русские народные песни Центральной России, в парке «Фили» — выступления казачьих хоров, в парке «Ходынское поле» — татарских и башкирских народных ансамблей и так далее.

Программу празднования Масленицы представят и музеи-заповедники — «Царицыно», «Коломенское», а также Дом российской кухни на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, добавил Собянин.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове рассказали о программе мероприятий на Масленицу.